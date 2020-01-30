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Эпидемия коронавируса: ВОЗ призывает страны мира готовиться к противодействию инфекции

Киев • УНН

 • 38879 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала все страны мира готовиться противодействия новому виду коронавируса, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление ВОЗ.

Эпидемия коронавируса: ВОЗ призывает страны мира готовиться к противодействию инфекции

В ВОЗ обеспокоены тем, что многие страны мира остаются неподготовленными к коронавирусу, и призывают немедленно принять все необходимые меры для обеспечения противодействия распространению вируса.

В частности, в ВОЗ просят обеспечить быструю и открытую передачу всей информации о вспышке коронавируса. Также все государства, включая те, кто еще не пострадал от нового вируса, должны выделить ресурсы для выявления и предотвращения вируса, а также для спасения больных.

Кроме того, частные и государственные научно-исследовательские учреждения должны срочно ускорить скоординированную разработку вакцин против коронавируса, диагностику и терапию.

Всемирная организация здравоохранения призвала поддерживать ее и позволить ей взять на себя главную роль в реагировании на коронавирус, в частности, путем полного и устойчивого финансирования мероприятий по подготовке к реагированию с помощью добровольных взносов и пополнения Фонда действий в чрезвычайных ситуациях.

Фрагмент эфира китайского телеканала CGTN со строительства спецбольниц в Ухане:

Добавим, количество подтвержденных в Китае случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавируса 2019-nCoV, в четверг вечером достигло 8 152. Как следует из информационных сообщений, опубликованных в четверг комитетами по вопросам гигиены и охраны здоровья регионов КНР, количество летальных случаев достигла 171.

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