ВОЗ признала распространение коронавируса нового типа международной чрезвычайной ситуацией

"... я заявляю о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, что вызывает международное беспокойство, из-за глобальной вспышки 2019nCoV", - заявил Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус.

По его словам, наибольшее беспокойство вызывает то, что вирус распространится в страны со слабой системой здравоохранения.

Гендиректор ВОЗ отметил, что "эта декларация не является вотумом недоверия Китаю. Напротив, ВОЗ продолжает верить в способность Китая контролировать вспышку".

Он также добавил, что "мы усердно работаем с национальными и международными партнерами по здравоохранению, чтобы как можно скорее поставить под контроль эту вспышку".

По его данным, "всего сейчас зарегистрировано 7834 случая № 2019nCoV, в том числе 7736 в Китае, что составляет почти 99% всех зарегистрированных случаев по всему миру".

"170 человек лишились жизни в результате этой вспышки", - добавил Тедрос Адханом Гебреесус.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала все страны мира готовиться противодействию новому виду коронавируса, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань.