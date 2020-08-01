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В ВОЗ дали прогноз по продолжительности пандемии коронавируса

В ВОЗ дали прогноз по продолжительности пандемии коронавируса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 августа. УНН. Чрезвычайный комитет ВОЗ по COVID-19 прогнозирует, что пандемия коронавируса продлится еще долго. Об этом говорится в официальном заявлении организации, опубликованном 1 августа, передает УНН.

Ситуация в мире остается чрезвычайной, отметили в комитете и выразили благодарность партнерам за усилия по борьбе с COVID-19. Ведомство также подчеркнуло важность последовательных мероприятий стран по борьбе с инфекцией и призвало молодежь использовать все способы защиты для предотвращения распространения заболевания.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что вспышка COVID-19 до сих пор остается чрезвычайной ситуацией, связанной с общественным здоровьем, поэтому он объявляет высокий уровень тревоги в рамках международных медико-санитарных правил.

“Пандемия — это кризис здравоохранения, возникает раз в столетие, а последствия этого кризиса будут ощущаться в течение десятилетий”, — заявил д-р Тедрос комитета. — “Многие страны, которые считали, что они пережили худшее, сейчас борются с новыми вспышками. В некоторых странах, которые меньше пострадали в первые недели, сейчас отмечается рост количества случаев заболевания и смертности. А те, у которых были большие вспышки, смогли взять их под контроль”.

Следующую оценку Чрезвычайный комитет ВОЗ даст ситуации с пандемией через 3 месяца.

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США), по состоянию на вечер субботы, 1 августа, в мире зафиксировано более 17,6 млн подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, а умерло — 680 575 человек.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 71 056 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1709 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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