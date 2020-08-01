У ВООЗ дали прогноз щодо тривалості пандемії коронавірусу

Ситуація у світі залишається надзвичайною, відзначили в комітеті і висловили вдячність партнерам за зусилля по боротьбі з COVID-19. Відомство також підкреслило важливість послідовних заходів країн по боротьбі з інфекцією і закликало молодь використовувати всі способи захисту для запобігання поширенню захворювання.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що спалах COVID-19 досі залишається надзвичайною ситуацією, пов’язаною з громадським здоров’ям, тому він оголошує найвищий рівень тривоги в рамках міжнародних медико-санітарних правил.

“Пандемія — це криза охорони здоров’я, що виникає раз на століття, а наслідки цієї кризи будуть відчуватися протягом десятиліть”, — заявив д-р Тедрос комітету. — “Багато країн, які вважали, що вони пережили найгірше, зараз борються з новими спалахами. У деяких країнах, які менше постраждали в перші тижні, наразі відзначається зростання кількості випадків захворювання і смертності. А ті, у яких були великі спалахи, змогли взяти їх під контроль”.

Наступну оцінку Надзвичайний комітет ВООЗ дасть ситуації з пандемією через 3 місяці.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), станом на вечір суботи, 1 серпня, у світі зафіксовано понад 17,6 млн підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, а померло — 680 575 осіб.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 71 056 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1709 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.