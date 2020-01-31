У ВОЗ дали объяснения по чрезвычайной ситуации с новым коронавирусом

КИЕВ. 31 января. УНН. У ВОЗ объяснили, что под признанием ситуации международного значения по распространению коронавируса подразумевается интенсификация работы ВОЗ с партнерами по разработке вакцины и улучшению диагностики. Об этом во время брифинга сообщил глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, передает корреспондент УНН.