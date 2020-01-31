У ВОЗ дали объяснения по чрезвычайной ситуации с новым коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. У ВОЗ объяснили, что под признанием ситуации международного значения по распространению коронавируса подразумевается интенсификация работы ВОЗ с партнерами по разработке вакцины и улучшению диагностики. Об этом во время брифинга сообщил глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, передает корреспондент УНН.
"Что значит ситуация международного значения? Что мы, как ВОЗ, интенсифицируем работу с нашими партнерами по возможной разработке вакцин, диагностических мероприятий", - отметил он.
Хабихт отметил, что вся актуальная информация есть на сайте ВОЗ.
"Вся информация о наших разработках доступна на сайте штаб-квартиры ВОЗ", - добавил он.
Как ранее сообщалось в УНН, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала международной чрезвычайной ситуацией распространение коронавируса нового типа в Китае.
Напомним, по состоянию на 31 января, число погибших в результате заражения коронавирусом в Китае достигло 213 человек.
Как сообщалось в УНН, ВОЗ признала международной чрезвычайной ситуацией распространение коронавируса нового типа в Китае.