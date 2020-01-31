У ВООЗ дали пояснення щодо надзвичайної ситуації з новим коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У ВООЗ пояснили, що під визнанням ситуації міжнародного значення щодо поширення коронавірусу мається на увазі інтенсифікація роботи ВООЗ з партнерами щодо розробки вакцини та покращення діагностики. Про це під час брифінгу повідомив голова представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт, передає кореспондент УНН.
"Що означає ситуація міжнародного значення? Що ми, як ВООЗ, інтенсифікуємо роботу з нашими партнерами щодо можливої розробки вакцин, діагностичних заходів", - зазначив він.
Хабіхт відмітив, що вся актуальна інформація є на сайті ВООЗ.
"Вся інформація про наші розробки доступна на сайті штаб-квартири ВООЗ", - додав він.
Як раніше повідомлялося в УНН, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визнала міжнародною надзвичайною ситуацією поширення коронавірусу нового типу в Китаї.
Нагадаємо, станом на 31 січня, кількість загиблих в результаті зараження коронавірусом в Китаї досягла 213 осіб.
Як повідомлялося в УНН, ВООЗ визнала міжнародною надзвичайною ситуацією поширення коронавірусу нового типу в Китаї.