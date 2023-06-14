В Волновахском районе хорошая тенденция наступательных действий ВСУ - глава ОГА

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 9478 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
14:05 • 50348 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 103383 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 103562 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 244849 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 127759 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 117813 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 357781 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 82969 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 135404 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
54%
Популярные новости

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 160280 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 116455 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 16885 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 97081 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 62340 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 244861 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 282870 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 357785 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 338003 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 386318 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 62763 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 97487 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 116869 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 160675 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 76792 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

В Волновахском районе хорошая тенденция наступательных действий ВСУ - глава ОГА

Киев • УНН

 • 840183 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. В Волновахском районе Донецкой области сейчас продолжаются активные боевые действия с продвижением Вооруженных сил Украины, наблюдается хорошая тенденция наступательных действий. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

В Волновахском районе хорошая тенденция наступательных действий ВСУ - глава ОГА

Цитата

"В Волновахском районе сейчас идут активные боевые действия с продвижением наших вооруженных сил, но о наших успехах будет уже сообщать руководство государства и военное командование... Ситуация является стабильной. Тенденция наступательных действий хорошая", - сообщил Кириленко.

Детали

Глава ОВА сообщил, что те позиции, которые уже заняты и освобождены украинскими бойцами на территории Волновахского района – села Благодатное, Сторожевое, Нескучное и Макаровка - являются сейчас деоккупированными. Там продолжается зачистка от оставшихся военных рф. 

"Там продолжаются мероприятия зачистки от тех, кто остался от российской федерации, их останки вооруженных сил, можно так сказать. Потому что некоторые из них решили скрываться на территории указанных населенных пунктов", - отметил он.

Кириленко добавил, что перед тем, как органы местной власти начнут проводить стабилизационные мероприятия, идет зачистка территорий, а затем разминирование крупнейших проходных путей. Сейчас в Волновахском районе происходят постоянные обстрелы, до линии фронта остается около 1,5 тысячи километров, проинформировал он.

"Враг насыпает огнем потому, что свирепствует, что выбит со своих позиций и отодвигается линия фронта", - резюмировал Кириленко.

Кроме этого, глава ОВА рассказал, что сейчас оккупанты пытаются выровнять ситуацию в Бахмуте, которая "развивается не в их пользу". По его словам, захватчики пытались сделать и довести до завершения "клещи" вокруг города, но им это не удалось.

"Они в срочном порядке привлекают, идет массовая мобилизация на временно оккупированных территориях, людей принудительно заставляют получать российское гражданство и так далее. Но наше движение и наши действия являются четкими, взвешенными. Мы понимаем, что мы на своей земле, и обязательно ее освободим", - подчеркнул Кириленко.

Напомним

Замглавы Минобороны Анна Маляр 13 июня сообщила, что у Сил обороны за 12 июня есть продвижение на трех направлениях, местами на Бердянском направлении - до километра, на трех направлениях продолжаются бои.

Генштаб ВСУ сообщил, что Вооруженные Силы Украины и другие составляющие Сил обороны освободили 7 населенных пунктов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоВойна
Brent
$63.18
Bitcoin
$77,341.20
S&P 500
$5,083.94
Tesla
$233.66
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.00
Ethereum
$1,481.66