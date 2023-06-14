В Волновахском районе хорошая тенденция наступательных действий ВСУ - глава ОГА

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"В Волновахском районе сейчас идут активные боевые действия с продвижением наших вооруженных сил, но о наших успехах будет уже сообщать руководство государства и военное командование... Ситуация является стабильной. Тенденция наступательных действий хорошая", - сообщил Кириленко.

Детали

Глава ОВА сообщил, что те позиции, которые уже заняты и освобождены украинскими бойцами на территории Волновахского района – села Благодатное, Сторожевое, Нескучное и Макаровка - являются сейчас деоккупированными. Там продолжается зачистка от оставшихся военных рф.

"Там продолжаются мероприятия зачистки от тех, кто остался от российской федерации, их останки вооруженных сил, можно так сказать. Потому что некоторые из них решили скрываться на территории указанных населенных пунктов", - отметил он.

Кириленко добавил, что перед тем, как органы местной власти начнут проводить стабилизационные мероприятия, идет зачистка территорий, а затем разминирование крупнейших проходных путей. Сейчас в Волновахском районе происходят постоянные обстрелы, до линии фронта остается около 1,5 тысячи километров, проинформировал он.

"Враг насыпает огнем потому, что свирепствует, что выбит со своих позиций и отодвигается линия фронта", - резюмировал Кириленко.

Кроме этого, глава ОВА рассказал, что сейчас оккупанты пытаются выровнять ситуацию в Бахмуте, которая "развивается не в их пользу". По его словам, захватчики пытались сделать и довести до завершения "клещи" вокруг города, но им это не удалось.

"Они в срочном порядке привлекают, идет массовая мобилизация на временно оккупированных территориях, людей принудительно заставляют получать российское гражданство и так далее. Но наше движение и наши действия являются четкими, взвешенными. Мы понимаем, что мы на своей земле, и обязательно ее освободим", - подчеркнул Кириленко.

Напомним

Замглавы Минобороны Анна Маляр 13 июня сообщила, что у Сил обороны за 12 июня есть продвижение на трех направлениях, местами на Бердянском направлении - до километра, на трех направлениях продолжаются бои.

Генштаб ВСУ сообщил, что Вооруженные Силы Украины и другие составляющие Сил обороны освободили 7 населенных пунктов.