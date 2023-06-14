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У Волноваському районі хороша тенденція наступальних дій ЗСУ - голова ОВА

Київ • УНН

 • 840183 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. У Волноваському районі Донецької області наразі тривають активні бойові дії з просуванням Збройних сил України, спостерігається хороша тенденція наступальних дій. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

У Волноваському районі хороша тенденція наступальних дій ЗСУ - голова ОВА

Цитата

"У Волноваському районі зараз ідуть активні бойові дії з просуванням наших збройних сил, але про наші успіхи буде вже повідомляти керівництво держави та військове командування... Ситуація є стабільною. Тенденція наступальних дій хороша", - повідомив Кириленко.

Деталі

Голова ОВА повідомив, що ті позиції, які вже зайняті і звільнені українськими бійцями на території Волноваського району – села Благодатне, Сторожеве, Нескучне та Макарівка - є наразі деокупованими. Там триває зачистка від військових рф, що залишилися. 

"Там тривають заходи зачистки від тих, хто лишився від російської федерації, їх останки збройних сил, можна так сказати. Бо деякі з них вирішили переховуватися на території вказаних населених пунктів", - відзначив він.

Кириленко додав, що перед тим, як органи місцевої влади почнуть проводити стабілізаційні заходи, йде зачистка територій, а потім розмінування найбільших прохідних шляхів. Наразі у Волноваському районі відбуваються постійні обстріли, до лінії фронту залишається близько 1,5 тисячі кілометрів, поінформував він.

"Ворог насипає вогнем тому, що лютує, що вибитий зі своїх позицій і відсувається лінія фронту", - резюмував Кириленко.

Крім цього, голова ОВА розповів, що зараз окупанти намагаються вирівняти ситуацію в Бахмуті, яка "розвивається не на їх користь". За його словами, загарбники намагалися зробити і довести до завершення "клещі" довкола міста, але їм це не вдалося.

"Вони у терміновому порядку залучають, йде масова мобілізація на тимчасово окупованих територіях, людей примусово змушують отримувати російське громадянство і так далі. Але наш рух і наші дії є чіткими, виваженими. Ми розуміємо, що ми на своїй землі, і обов'язково її звільнимо", - підкреслив Кириленко.

Нагадаємо

Заступниця голови Міноборони Ганна Маляр 13 червня повідомила, що у Сил оборони за 12 червня є просування на трьох напрямках, місцями на Бердянському напрямку - до кілометра, на трьох напрямках тривають бої.

Генштаб ЗСУ повідомив, що Збройні Сили України та інші складові Сил оборони звільнили 7 населених пунктів.

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