В Волновахе мужчина шел в магазин с гранатой

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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 22725 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 52254 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 71760 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 78521 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 78607 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 63030 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 100027 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100739 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 131745 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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Актуальное
В Волновахе мужчина шел в магазин с гранатой

В Волновахе мужчина шел в магазин с гранатой

Киев  •  УНН

 • 13695 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Волновахе 36-летнего местного жителя остановили в центре города, где достаточно людно. Мужчина вел себя подозрительно, поэтому полицейские решили провести проверку. В его кармане была найдена боевая граната РГД-5 и запал к ней, территория поражения которой достигает до 25 метров, передает корреспондент УНН.

"Сотрудники Волновахского отдела полиции, патрулируя город, заметили подозрительного пешехода, который двигался в местный магазин. Мужчина оказался жителем Владимировки. В кармане куртки он хранил гранату. Мужчина пояснил, что неделю назад нашел боеприпас недалеко от города и с тех пор везде носит его с собой", - сообщает пресс-служба Волновахского отдела полиции Донецкой области.

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Теперь владельцу опасных предметов грозит уголовная ответственность в виде 7 лет лишения свободы.

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