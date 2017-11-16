В Волновахе мужчина шел в магазин с гранатой

"Сотрудники Волновахского отдела полиции, патрулируя город, заметили подозрительного пешехода, который двигался в местный магазин. Мужчина оказался жителем Владимировки. В кармане куртки он хранил гранату. Мужчина пояснил, что неделю назад нашел боеприпас недалеко от города и с тех пор везде носит его с собой", - сообщает пресс-служба Волновахского отдела полиции Донецкой области.

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Теперь владельцу опасных предметов грозит уголовная ответственность в виде 7 лет лишения свободы.

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