У Волновасі чоловік прийшов у магазин із гранатою

“Співробітники Волноваського відділу поліції, патрулюючи містом, помітили підозрілого пішохода, який рухався до місцевого магазину. Чоловік виявився мешканем Володимирівки. У кишені куртки він зберігав гранату. Чоловік пояснив, що тиждень тому знайшов боєприпас неподалік міста і з того часу всюди носить його із собою”, — повідомляє прес-служба Волновасього відділу поліції Донецької області.

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Тепер власнику небезпечних предметів загрожує кримінальна відповідальність у вигляді 7 років позбавлення волі.

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