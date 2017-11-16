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У Волновасі чоловік прийшов у магазин із гранатою

У Волновасі чоловік прийшов у магазин із гранатою

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Волновасі 36-річного місцевого мешканця зупинили у центрі міста, де досить людно. Чоловік вів себе підозріло, тому поліцейські вирішили провести перевірку. У його кишені було знайдено бойову гранату РГД-5 та запал до неї, територія ураження якої досягає до 25 метрів, передає кореспондент УНН.

“Співробітники Волноваського відділу поліції, патрулюючи містом, помітили підозрілого пішохода, який рухався до місцевого магазину. Чоловік виявився мешканем Володимирівки. У кишені куртки він зберігав гранату. Чоловік пояснив, що тиждень тому знайшов боєприпас неподалік міста і з того часу всюди носить його із собою”, — повідомляє прес-служба Волновасього відділу поліції Донецької області.

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Тепер власнику небезпечних предметів загрожує кримінальна відповідальність у вигляді 7 років позбавлення волі.

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