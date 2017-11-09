Мешканець Донеччини зберігав вдома арсенал боєприпасів

При проведенні оперативно-профілактичних дій співробітниками Слов’янської поліції, з’ясувалося, що 24-річний житель Миколаївки зберігав за місцем проживання боєприпаси другої світової: патрони калібру 7,62 мм, порох і тротил у банках, мінометну міну та артилерійський снаряд. Чоловік пояснив, що всю цю “колекцію” він зібрав протягом 2016 року.

Всі вибухонебезпечні предмети було вилучено. Чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 4 листопада у Київському водосховищі знищено дві авіабомби часів Другої світової війни.