Мешканець Донеччини зберігав вдома арсенал боєприпасів
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 9 листопада. УНН. Міни, патрони та вибухові речовини. Небезпечні предмети 70-річної давнини мешканець міста Миколаївка, Слов‘янського району зберігав у власному домі, наражаючи на небезпеку себе та оточуючих. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Донецької області.
При проведенні оперативно-профілактичних дій співробітниками Слов’янської поліції, з’ясувалося, що 24-річний житель Миколаївки зберігав за місцем проживання боєприпаси другої світової: патрони калібру 7,62 мм, порох і тротил у банках, мінометну міну та артилерійський снаряд. Чоловік пояснив, що всю цю “колекцію” він зібрав протягом 2016 року.
Всі вибухонебезпечні предмети було вилучено. Чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, 4 листопада у Київському водосховищі знищено дві авіабомби часів Другої світової війни.