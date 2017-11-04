У Київському водосховищі знищено дві авіабомби часів Другої світової війни

Знищення проводили фахівці групи підводного розмінування 1 Спеціального центру швидкого реагування та гуманітарного розмінування ДСНС України.

"Враховуючи небезпечний стан боєприпасів, районною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийнято рішення щодо знищення авіабомб на місці їх виявлення", - додали у ДСНС.

Заходи безпеки під час проведення піротехнічних робіт забезпечували представники Нацполіції, управління Державного агентства рибного господарства, медичної спеціалізованої служби та місцевих органів влади.

Наразі небезпеку для мешканців прилеглих населених пунктів та об’єктів інфраструктури знято.

Як повідомляв УНН, 28 жовтня в акваторії Київського водосховища, на північ від лиману Ошитки, на відстані 1,5 км від берега на глибині 1,5 м виявили дві німецькі авіабомби SC-250.