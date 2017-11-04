В Киевском водохранилище уничтожены две авиабомбы времен Второй мировой войны

Уничтожение проводили специалисты группы подводного разминирования 1 Специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования ГСЧС Украины.

"Учитывая опасное состояние боеприпасов, районной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение по уничтожению авиабомб на месте их обнаружения", - добавили в ГСЧС.

Меры безопасности при проведении пиротехнических работ обеспечивали представители Нацполиции, управления Государственного агентства рыбного хозяйства, медицинской специализированной службы и местных органов власти.

Сейчас опасность для жителей близлежащих населенных пунктов и объектов инфраструктуры снята.

Как сообщал УНН, 28 октября в акватории Киевского водохранилища, к северу от лимана Ошитки, на расстоянии 1,5 км от берега на глубине 1,5 м обнаружили две немецкие авиабомбы SC-250.