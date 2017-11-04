В Киевском водохранилище уничтожены две авиабомбы времен Второй мировой войны
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В субботу, 4 ноября, специалисты ГСЧС уничтожили две 250-килограммовые немецкие авиабомбы, которые на днях нашли на дне Киевского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
Уничтожение проводили специалисты группы подводного разминирования 1 Специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования ГСЧС Украины.
"Учитывая опасное состояние боеприпасов, районной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение по уничтожению авиабомб на месте их обнаружения", - добавили в ГСЧС.
Меры безопасности при проведении пиротехнических работ обеспечивали представители Нацполиции, управления Государственного агентства рыбного хозяйства, медицинской специализированной службы и местных органов власти.
Сейчас опасность для жителей близлежащих населенных пунктов и объектов инфраструктуры снята.
Как сообщал УНН, 28 октября в акватории Киевского водохранилища, к северу от лимана Ошитки, на расстоянии 1,5 км от берега на глубине 1,5 м обнаружили две немецкие авиабомбы SC-250.