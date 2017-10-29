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Дві німецькі авіабомби SC-250 виявили у Київському водосховищі

Київ • УНН

 • 17407 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. В акваторії Київського водосховища неподалік від берега виявлено дві німецькі авіабомби SC-250 часів війни. Про це написав на своїй сторінці у Facebook начальник Київського рибоохоронного патруля Державного агентства рибного господарства України Володимир Мухін, передає УНН.

"28 жовтня в акваторії Київського водосховища, на північ від лиману Ошитки, на відстані 1,5 км від берега на глибині 1,5 м виявлено дві авіабомби SC-250", - написав він.

За словами Мухіна, сьогодні зранку в терміновому порядку під керівництвом голови Вишгородської РДА зібрано міжвідомчу комісію, до складу якої залучено представників ДСНС, Нацполіції, Київського рибоохоронного патруля та інших.

"Рішенням комісії на 29-30 жовтня затверджено план знешкодження небезпечної знахідки! Під час обстеження авіабомб встановлено, що їх стан не дозволяє транспортування на полігон, тому прийнято рішення підриву вибухотехнічної службою на місці! Точний час залежить від погодних умов та забезпечення заходів безпеки!" - наголосив він.

Начальник Київського рибоохоронного патруля додав, що для охорони території та недопущення у зону ураження рибалок та інших сторонніх осіб, залучено техніку та особовий склад Вишгородського відділу поліції та Київського рибоохоронного патруля.
Крім того, відповідно до довідки, яку навів В.Мухін, авіабомба SC-250 перебувала на озброєнні німецької армії та використовувалась для бомбардування населених пунктів, виробничих потужностей, об’єктів інфраструктури, знищення бронетехніки та живої сили противника.

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Вага такої бобми складає 250 кг, маса заряду 128 кг тротилу, радіус розльоту осколків 1213 м, радіус руйнівної дії вибухової хвилі 600 м.

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