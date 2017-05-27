Знешкоджено авіабомбу часів Другої світової війни у центрі Дніпра
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У центрі міста Дніпро знешкоджено авіабомбу ФАБ-100 часів Другої світової війни, передає УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
26-го травня о 17:38 до Служби порятунку 101 міста Дніпро надійшло повідомлення про виявлення підозрілого металевого предмета на території будівельного майданчику ТОВ «АТБ МАРКЕТ».
Як з’ясувалося, даний випадок трапився по вул. Володимира Антоновича, 87, що у Чечелівському районі міста Дніпро. Працівники під час проведення земельних робіт наштовхнулись на металевий предмет, схожий на авіабомбу, про що було негайно повідомлено до Служби порятунку.
За повідомленням на місці події негайно прибули рятувальники ДСНС та поліція. Виявлену знахідку було ідентифіковано як застарілу авіаційну бомбу ФАБ-100 часів Другої світової війни. Відразу місце виявлення було огороджене та взято під охорону працівниками національної поліції.
До знешкодження виявленого боєприпасу були залучені піротехніки групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
27-го травня авіаційну бомбу ФАБ-100 у кількості однієї одиниці зранку було вилучено з будівельного майданчику та о 14:00 знищено на підривному майданчику.
Місце події обстежено, додаткових вибухонебезпечних предметів не виявлено.
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