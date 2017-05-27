Уничтожено авиабомба времен Второй мировой войны в центре Днипра
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В центре города Днипро уничтожено авиабомба ФАБ-100 времен Второй мировой войны, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ДСНС Украины в Днепропетровской области.
26-го мая в 17:38 в Службу спасения 101 города Днипро поступило сообщение об обнаружении подозрительного металлического предмета на территории строительной площадки ООО «АТБ МАРКЕТ».
Как выяснилось, данный случай произошел по ул. Владимира Антоновича, 87, что в Чечеловское районе города Днепр. Работники во время проведения земельных работ наткнулись на металлический предмет, похожий на авиабомбу, о чем было немедленно сообщено в Службу спасения.
По сообщению на месте происшествия прибыли спасатели ДСНС и полиция. Обнаруженную находка была идентифицирована как устаревшую авиационную бомбу ФАБ-100 времен Второй мировой войны. Сразу место обнаружения был огражден и взят под охрану сотрудниками национальной полиции.
К обезвреживанию обнаруженного боеприпаса были привлечены пиротехники группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ДСНС Украины в Днепропетровской области.
27-го мая авиационную бомбу ФАБ-100 в количестве одной единицы утром было изъято из строительной площадки и в 14:00 уничтожено на подрывной площадке.
Место происшествия обследовано, дополнительных взрывоопасных предметов не обнаружено.
Напомним, Национальный музей народной архитектуры и быта горел в Киеве .