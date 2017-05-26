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Національний музей народної архітектури та побуту горів у Києві

Київ • УНН

 • 15861 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Пожежа без жертв відбулась на території Національного музею народної архітектури та побуту України в Києві. Повідомляє УНН з посиланням на  прес-службу Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Києві.

Національний музей народної архітектури та побуту горів у Києві

"26 травня о 18:17 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС в Києві надійшло повідомлення по спецлінії "101" про спалах на території Національного музею народної архітектури та побуту України по вул. Солов'їній, 4, що знаходиться в Голосіївському районі столиці", - сказано в ньому.

На місце події були направлені рятувальники 26-ї та 8-ї державних пожежно-рятувальних частин.

Прибувши о 18:27 до місця виклику, пожежники встановили, що загоряння сталося на солом'яній покрівлі даху одноповерхового дерев'яного будинку кінця XIX - початку ХХ століття, розміром 4х8 м.

Згідно з повідомленням, пожежу вдалося локалізувати о 18:37 на площі 32 кв.м і о 18:57 - ліквідувати.

На місці події працювало 2 одиниці пожежної техніки та 11 чоловік особового складу підрозділів ГосЧС.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Під час пожежі ніхто не постраждав.

Нагадаємо, швейна фабрика горіла на Волині.

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