Швейна фабрика горіла на Волині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 26 травня. УНН. Сьогодні о 7:00 загорівся один з цехів швейної фабрики у м.Володимир-Волинський. Вогонь охопив площу 450 м.к. Про це повідомили повідомили у ДСНС області, передає УНН.
"О 9:00 пожежу ліквідували три резервні відділення рятувальних частин. Внаслідок займання опіки рук отримала 48-річна працівниця цеху. Жінку госпіталізували до центральної районної лікарні", - повідомили у відомсті.
Причину займання має встановити спеціальна комісія управління ДСНС у Волинській обл.
Нагадаємо, 25 травня у Києві виникла пожежа складського приміщення.