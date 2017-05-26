Швейная фабрика горела на Волыни
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 26 мая. УНН. Сегодня в 7:00 загорелся один из цехов швейной фабрики в г.Владимир-Волынский. Огонь охватил площадь 450 м.к. Сообщили в ГСЧС области, передает УНН.
“В 9:00 пожар ликвидировали три резервные отделения спасательных частей. В результате возгорания ожоги рук получила 48-летняя работница цеха. Женщину госпитализировали в центральную районную больницу”, — сообщили в ГСЧС области.
Причину возгорания предстоит установить специальной комиссии управления ГСЧС в Волынской обл.
Напомним, 25 мая в Киеве возник пожар складского помещения .