Национальный музей народной архитектуры и быта горел в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Пожар без жертв состоялась на территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины в Киеве. Сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.
"26 мая в 18:17 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС в Киеве поступило сообщение по спецлинии "101" о возгорании на территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины по ул. Соловьиной, 4, что находится в Голосеевском районе столицы ", - сказано в нем.
На место происшествия были направлены спасатели 26-й и 8-й государственных пожарно-спасательных частей.
Прибыв в 18:27 к месту вызова, пожарные установили, что возгорание произошло на соломенной кровли крыши одноэтажного деревянного дома конца XIX - начала ХХ века, размером 4х8 м.
Согласно сообщению, пожар удалось локализовать в 18:37 на площади 32 кв.м и в 18:57 - ликвидировать.
На месте происшествия работало 2 единицы пожарной техники и 11 человек личного состава подразделений ГосЧС.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Во время пожара никто не пострадал.
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