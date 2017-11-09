Житель Донецкой области хранил дома арсенал боеприпасов

При проведении оперативно-профилактических действий сотрудниками Славянской полиции, выяснилось, что 24-летний житель Николаевки хранил по месту жительства боеприпасы Второй мировой: патроны калибра 7,62 мм, порох и тротил в банках, минометную мину и артиллерийский снаряд. Мужчина пояснил, что всю эту “коллекцию” он собрал в течение 2016 года.

Все взрывоопасные предметы были изъяты. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, 4 ноября в Киевском водохранилище уничтожены две авиабомбы времен Второй мировой войны.