Гранату знайшли біля школи на Донеччині, дітей евакуювали
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 16 листопада. УНН. До правоохоронців надійшло повідомлення від директора Кременівської школи про те, що один із співробітників навчального закладу знайшов предмет схожий на гранату. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Донецькій області, передає УНН.
Правоохоронці відразу виїхали на місце подій. Біля школи поліцейські виявили корпус гранати Ф-1, який знаходився на землі. Керівництво школи було вимушено припинити навчання та відправити дітей по домівкам.
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Територія перевірена поліцейськими та представниками ДСНС. Небезпечний предмет було вилучено.
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