Гранату знайшли біля школи на Донеччині, дітей евакуювали

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 16 листопада. УНН. До правоохоронців надійшло повідомлення від директора Кременівської школи про те, що один із співробітників навчального закладу знайшов предмет схожий на гранату. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Донецькій області, передає УНН.