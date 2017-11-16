Гранату нашли возле школы в Донецкой области, детей эвакуировали
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 16 ноября. УНН. В полицию поступило сообщение от директора Кременевской школы о том, что один из сотрудников учебного заведения нашел предмет похожий на гранату. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.
Правоохранители сразу выехали на место событий. Возле школы полицейские обнаружили корпус гранаты Ф-1, который находился на земле. Руководство школы было вынуждено прекратить обучение и отправить детей по домам.
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Территория проверена полицейскими и представителями ГСЧС. Опасный предмет был изъят.
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