Гранату нашли возле школы в Донецкой области, детей эвакуировали

Правоохранители сразу выехали на место событий. Возле школы полицейские обнаружили корпус гранаты Ф-1, который находился на земле. Руководство школы было вынуждено прекратить обучение и отправить детей по домам.

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Территория проверена полицейскими и представителями ГСЧС. Опасный предмет был изъят.

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