Гранату нашли возле школы в Донецкой области, детей эвакуировали

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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 10178 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 26228 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 38381 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 44695 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 42411 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100851 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 90462 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98619 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Гранату нашли возле школы в Донецкой области, детей эвакуировали

Гранату нашли возле школы в Донецкой области, детей эвакуировали

Киев  •  УНН

 • 11158 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 16 ноября. УНН. В полицию поступило сообщение от директора Кременевской школы о том, что один из сотрудников учебного заведения нашел предмет похожий на гранату. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.

Правоохранители сразу выехали на место событий. Возле школы полицейские обнаружили корпус гранаты Ф-1, который находился на земле. Руководство школы было вынуждено прекратить обучение и отправить детей по домам.

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Территория проверена полицейскими и представителями ГСЧС. Опасный предмет был изъят.

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