У Слов’янську біля вокзалу затримали чоловіка із гранатою

"...при перевірці речей 43-річного жителя Слов’янська поліцейські вилучили півсотні патронів для нарізної зброї калібром 5,6 мм. Аналогічний боєприпаси знайшли і у 29 річного мешканця Лимана. Чоловік зберігав 55 патронів калібром 7,62 мм", - повідомляє пресс-лужба Слов’янського відділу поліції Донецької області.

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Походження та призначення вилучених боєприпасів встановлюється. За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.263 "Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами".

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