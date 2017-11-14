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У Слов’янську біля вокзалу затримали чоловіка із гранатою

У Слов’янську біля вокзалу затримали чоловіка із гранатою

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Слов’янську при патрулюванні залізничного вокзалу поліцейські зупинили громадянина, при огляді його речей правоохоронці виявили гранату Ф-1 з запалом. Власником боеприпаса виявився мешканець Святогірська 1958 року народження, передає кореспондент УНН.

"...при перевірці речей 43-річного жителя Слов’янська поліцейські вилучили півсотні патронів для нарізної зброї калібром 5,6 мм. Аналогічний боєприпаси знайшли і у 29 річного мешканця Лимана. Чоловік зберігав 55 патронів калібром 7,62 мм", - повідомляє пресс-лужба Слов’янського відділу поліції Донецької області.

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Походження та призначення вилучених боєприпасів встановлюється. За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.263 "Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами".

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