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У Нікополі поліція виявила автомобіль з арсеналом зброї

У Нікополі поліція виявила автомобіль з арсеналом зброї

Київ • УНН

 • 11532 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Нікополі правоохоронці виявили автомобіль з арсеналом зброї, передає УНН з посиланням на Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Нікопольського ВП.

Повідомляється, що загалом поліцейські вилучили 6 тротилових шашок, 3 сигнальні ракети, гранату Ф-1, димову шашку та майже 300 патронів різного калібру.

Все вилучене направлено на експертизу.

Арсенал зброї та боєприпасів виявили працівники групи реагування патрульної поліції в автомобілі за сидінням водія.

Наразі правоохоронці встановлюють походження зброї, проводяться слідчо-розшукові заходи.

Відомості за даним фактом кваліфіковано за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), що карається позбавленням волі на строк від 3-х до 7 років.

Нагадаємо, вчора у Києві на парковці торгового центру на Осокорках у Дарницькому районі співробітники полку поліції особливого призначення помітили підозрілий автомобіль "Фольксваген", у салоні якого перебували двоє осіб.

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