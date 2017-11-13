В Никополе полиция обнаружила автомобиль с арсеналом оружия

Сообщается, что в целом полицейские изъяли 6 тротиловых шашек, 3 сигнальные ракеты, гранату Ф-1, дымовую шашку и почти 300 патронов различного калибра.

Все изъятое направлено на экспертизу.

Арсенал оружия и боеприпасов обнаружили сотрудники группы реагирования патрульной полиции в автомобиле за сиденьем водителя.

Сейчас правоохранители устанавливают происхождение оружия, проводятся следственно-розыскные мероприятия.

Сведения по данному факту квалифицированы по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), что наказывается лишением свободы на срок от 3-х до 7 лет.

Напомним, вчера в Киеве на парковке торгового центра на Осокорках в Дарницком районе сотрудники полка полиции особого назначения заметили подозрительный автомобиль "Фольксваген", в салоне которого находились два человека.