В Славянске у вокзала задержали мужчину с гранатой
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Славянске при патрулировании железнодорожного вокзала полицейские остановили гражданина, при осмотре его вещей правоохранители обнаружили гранату Ф-1 с запалом. Владельцем боеприпаса оказался житель Святогорская 1958 года, передает корреспондент УНН.
"... при проверке вещей 43-летнего жителя Славянска полицейские изъяли полсотни патронов для нарезного оружия калибром 5,6 мм. Аналогичные боеприпасы нашли и у 29 летнего жителя Лимана. Мужчина хранил 55 патронов калибром 7,62 мм", - сообщает пресс-лужба Славянского отдела полиции Донецкой области.
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Происхождение и назначение изъятых боеприпасов устанавливается. По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами".
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