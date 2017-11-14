В Славянске у вокзала задержали мужчину с гранатой

"... при проверке вещей 43-летнего жителя Славянска полицейские изъяли полсотни патронов для нарезного оружия калибром 5,6 мм. Аналогичные боеприпасы нашли и у 29 летнего жителя Лимана. Мужчина хранил 55 патронов калибром 7,62 мм", - сообщает пресс-лужба Славянского отдела полиции Донецкой области.

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Происхождение и назначение изъятых боеприпасов устанавливается. По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами".

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