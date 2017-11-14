В Славянске у вокзала задержали мужчину с гранатой

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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 21046 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 51183 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 70742 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 77575 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 78039 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 62792 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 99967 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100738 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 131561 просмотра

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Славянске у вокзала задержали мужчину с гранатой

В Славянске у вокзала задержали мужчину с гранатой

Киев  •  УНН

 • 9754 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Славянске при патрулировании железнодорожного вокзала полицейские остановили гражданина, при осмотре его вещей правоохранители обнаружили гранату Ф-1 с запалом. Владельцем боеприпаса оказался житель Святогорская 1958 года, передает корреспондент УНН.

"... при проверке вещей 43-летнего жителя Славянска полицейские изъяли полсотни патронов для нарезного оружия калибром 5,6 мм. Аналогичные боеприпасы нашли и у 29 летнего жителя Лимана. Мужчина хранил 55 патронов калибром 7,62 мм", - сообщает пресс-лужба Славянского отдела полиции Донецкой области.

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Происхождение и назначение изъятых боеприпасов устанавливается. По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами".

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