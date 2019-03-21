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В Волновахе человек пытался подкупить следователя

Киев • УНН

 • 12619 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. В городе Волноваха Донецкой области мужчина пытался подкупить следователя полиции. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

В Волновахе человек пытался подкупить следователя

Правоохранители разоблачили мужчину, который предлагал 6000 долларов следователю Волновахского управления полиции за закрытие открытых против него уголовных производств. Против мужчины расследуется производства открытое за изготовление наркотиков и за незаконный оборот оружия.

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Теперь гражданин задержан. Начато досудебное расследование.

Как сообщал УНН, с начала избирательной кампании в Национальную полицию Украины поступило около 500 сообщений о подкупе избирателей.

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