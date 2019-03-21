В Волновахе человек пытался подкупить следователя
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В городе Волноваха Донецкой области мужчина пытался подкупить следователя полиции. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Правоохранители разоблачили мужчину, который предлагал 6000 долларов следователю Волновахского управления полиции за закрытие открытых против него уголовных производств. Против мужчины расследуется производства открытое за изготовление наркотиков и за незаконный оборот оружия.
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Теперь гражданин задержан. Начато досудебное расследование.
Как сообщал УНН, с начала избирательной кампании в Национальную полицию Украины поступило около 500 сообщений о подкупе избирателей.