На Рівненщині затримано учасника мережі підкупу кандидата у президенти
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У місті Дубно на Рівненщині затримано місцевого учасника мережі підкупу за одного з кандидатів у президенти. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
“Сьогодні в м. Дубно Рівненської області ДБР, СБУ і ГПУ затримали місцевого учасника мережі підкупу за одного з кандидатів в Президенти. В зв‘язку з цим пропоную просту арифметичну задачку: якщо учасник Всеукраїнської мережі депутата Д отримує від київського штабу в сумці 2,5 млн грн „чорної готівки“ для перемоги кандидата Ю в місті з населенням в 35 тис., — то скільки такої готівки планує витратити штаб Ю для перемоги в країні з кількістю виборців 35 млн?”, — написав Луценко.
Луценко просить зв’язатись зі слідчими ДБР, якщо хтось може відповісти на значно складніше питання: звідки у штабу такі необліковані у виборчому фонді кошти.
Нагадаємо, надійшла інформація про затримання другого зловмисника, який брав участь у наданні народному депутату України — кандидату в президенти України грошових коштів в сумі 5 млн грн.