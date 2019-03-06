Затримано другого зловмисника, який брав участь у підкупі кандидата у президенти
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Надійшла інформація про затримання другого зловмисника, який брав участь у наданні народному депутату України — кандидату в президенти України грошових коштів в сумі 5 млн. грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку речника Генеральної прокуратури України Андрія Лисенка.
До цього прокурорами Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, спільно зі слідчими Центрального апарату ДБР за оперативного супроводження ГУ БКОЗ СБУ, затримано голову однієї з політичних партій безпосередньо під час надання одному з народних депутатів України — кандидату в президенти України грошових коштів за відмову останнього від участі у виборах глави Держави.
У своєму дописі Андрій Лисенко повідомив, що: “Щойно надійшла інформація про затримання другого зловмисника, який брав участь у наданні народному депутату України — кандидату в Президенти України грошових коштів в сумі 5 млн. грн”.
Нагадуємо, правоохоронці затримали двох осіб, які намагалася вручити долари в еквіваленті 5 млн грн кандидату в Президенти Юрію Тимошенку за відмову балотуватися. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко.