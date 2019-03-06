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Кандидату у президенти намагались "вручити" 5 млн грн за відмову балотуватися - Луценко

Київ • УНН

 • 12823 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Правоохоронці затримали двох осіб, які намагалася вручити долари в еквіваленті 5 млн грн кандидату в Президенти Юрію Тимошенку за відмову балотуватися. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.

"Генпрокуратура спільно з ДБР та К СБУ щойно затримали двох осіб, які намагалася вручити долари в еквіваленті 5 млн грн кандидату в Президенти Юрію Тимошенку за відмову балотуватися", - написав Луценко.

За його словами, сам кандидат в Президенти декілька днів тому після спроб вплинути на нього звернувся в ГПУ.

"Зловмисники затримані за статтею 157 ч. 3 (перешкоджання здійснення виборчого права)", - написав Луценко і додав, що з огляду на відому слідству переписку затриманих виконавців із політиками, чекає гвалту про політичні репресії.

Загалом з початку виборчого процесу тероргани Нацполіції зареєстрували 1442 повідомлення про порушення, пов’язані з виборчим процесом.

Нагадаємо, з початку виборчого процесу поліція оголосила про підозру 19 особам.

Українські Національні Новини

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