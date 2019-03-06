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Кандидату в президенты пытались "вручить" 5 млн грн за отказ баллотироваться - Луценко

Киев  •  УНН

 • 12814 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Правоохранители задержали двух человек, которые пытались вручить доллары в эквиваленте 5 млн грн кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.

"Генпрокуратура совместно с ГБР и К СБУ только что задержали двух человек, которые пытались вручить доллары в эквиваленте 5 млн грн кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться", - написал Луценко.

По его словам, сам кандидат в Президенты несколько дней назад после попыток повлиять на него обратился в ГПУ.

"Злоумышленники задержаны по статье 157 ч. 3 (препятствование осуществлению избирательного права)", - написал Луценко и добавил, что, учитывая известную следствию переписку задержанных исполнителей с политиками, ждет криков о политических репрессиях.

Всего с начала избирательного процесса Нацполиция зарегистрировала 1442 сообщения о нарушениях, связанных с избирательным процессом.

Напомним, с начала избирательного процесса полиция объявила о подозрении 19 лицам.

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