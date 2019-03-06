Задержан второй злоумышленник, который участвовал в подкупе кандидата в президенты

До этого прокурорами Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных Государственному бюро расследований, совместно со следователями Центрального аппарата ГБР при оперативном сопровождении ГУ БКОП СБУ, был задержан глава одной из политических партий непосредственно во время предоставления одному из народных депутатов Украины — кандидату в президенты Украины денежных средств за отказ последнего от участия в выборах главы государства.

В своей заметке Андрей Лысенко сообщил, что: “Только поступила информация о задержании второго злоумышленника, который принимал участие в предоставлении народному депутату Украины — кандидату в Президенты Украины денежных средств в сумме 5 млн. грн”.

Напоминаем, правоохранители задержали двух человек, которые пытались вручить доллары в эквиваленте 5 млн. грн кандидату в Президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.