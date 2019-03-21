У Волновасі чоловік намагався підкупити слідчого
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У місті Волноваха Донецької області чоловік намагався підкупити слідчого поліції. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Правоохоронці викрили чоловіка, який пропонував 6 тисяч доларів слідчому Волноваського управління поліції за закриття відкритих проти нього кримінальних проваджень. Проти чоловіка розслідується провадження відкрите за виготовлення наркотиків та за незаконний обіг зброї.
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Тепер громадянина затримано. Розпочато досудове розслідування.
Як повідомляв УНН, з початку виборчої кампанії до Національної поліції України надійшло близько 500 повідомлень про підкуп виборців.