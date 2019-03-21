Вибори-2019: з початку кампанії надійшло близько 500 повідомлень про підкуп виборців
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. З початку виборчої кампанії до Національної поліції України надійшло близько 500 повідомлень про підкуп виборців. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації Національної поліції України.
"З початку виборчого процесу територіальними органами Національної поліції зареєстровано 3 550 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом. Найбільша кількість зареєстрована у місті Києві, Дніпропетровській, Донецькій, Вінницькій, Одеській та Київській областях. 1,9 тисяч фактів пов’язані з незаконною агітацією, 490 — підкупом виборців, 269 — з хуліганством та ін.",- йдеться у повідомленні.
Минулої доби до поліції надійшло 82 заяви та повідомлення, пов’язані з виборчим процесом. Окрім відкритих кримінальних проваджень, складено чотири адміністративні протоколи за вчинення правопорушень.
Вчора, 20 березня, поліцейські відкрили два кримінальні провадження. Одне провадження розслідує поліція Києва — за ст. 357 (Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу України. Друге провадження відрито миколаївськими поліцейськими за ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України.
“Поліцейські відкрили 189 кримінальних проваджень. При цьому 83 провадження стосуються порушень виборчого законодавства. А 106 пов’язані з проведенням передвиборної кампанії. Складено 594 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень. За 661 фактом проводиться перевірка згідно із Законом України “Про звернення громадян”, — додали у поліції.
Нагадаємо, в Україні з початку передвиборчої кампанії 25 особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.