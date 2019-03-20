Підозру у пов'язаних з виборами порушеннях оголосили 25 людям

"25 особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом", - вказали у поліції, додавши, що також складено 584 адміністративних протоколи.

Що стосується кримінальних проваджень за фактами правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом, то слідчі підрозділи розпочали 187 таких проваджень.

"Загалом з початку передвиборчої кампанії поліція внесла відомості до ЄРДР по 187 фактах вчинення дій, які мають ознаки кримінальних правопорушень. Зокрема, 83 кримінальні провадження стосуються порушень виборчого законодавства, а ще 104 кримінальні провадження - пов’язані із проведенням виборчої кампанії", - пояснили у поліції.

Всього ж з початку передвиборчої кампанії до поліції надійшло понад 3,4 тисячі повідомлень про порушення у виборчій сфері.

"Всього за минулу добу на території держави зареєстровано 104 повідомлення про події, пов’язані з виборами, а з початку передвиборчої кампанії – 3 468 таких повідомлень", - уточнили у поліції.

Найбільше виявлено порушень у виборчій сфері у місті Києві, зокрема 436 фактів, у Дніпропетровській області - 343 факти та 218 порушень - у Донецькій області.

Здебільшого зазначені факти пов’язані з незаконною агітацією (1907), підкупом виборців (473), хуліганством (260) та пошкодженням майна (88).

Нагадаємо, у день голосування для забезпечення порядку буде задіяно понад 134 тис. правоохоронців.

31 грудня 2018 року в Україні офіційно стартувала виборча кампанія на виборах президента. Вибори Президента України відбудуться 31 березня 2019 року.