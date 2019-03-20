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Подозрение в связанных с выборами нарушениях объявили 25 людям

Киев • УНН

 • 9342 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. В Украине с начала предвыборной кампании 25 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, связанных с избирательным процессом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Подозрение в связанных с выборами нарушениях объявили 25 людям

"25 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, связанных с избирательным процессом", - указали в полиции, добавив, что также составлены 584 административных протокола.

Что касается уголовных производств по фактам правонарушений, связанных с избирательным процессом, то следственные подразделения начали 187 таких производств.

"Всего с начала предвыборной кампании полиция внесла сведения в ЕРДР по 187 фактам совершения действий, которые имеют признаки уголовных преступлений. В частности, 83 уголовных производства касаются нарушений избирательного законодательства, а еще 104 уголовных производства - связаны с проведением избирательной кампании", - объяснили в полиции.

Всего же с начала предвыборной кампании в полицию поступило более 3,4 тысячи сообщений о нарушениях в избирательной сфере.

"Всего за минувшие сутки на территории государства зарегистрировано 104 сообщения о событиях, связанных с выборами, а с начала предвыборной кампании - 3 468 таких сообщений", - уточнили в полиции.

Больше всего выявлено нарушений в избирательной сфере в городе Киеве, в частности 436 фактов, в Днепропетровской области - 343 факта и 218 нарушений - в Донецкой области.

В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией (1907), подкупом избирателей (473), хулиганством (260) и повреждением имущества (88).

Напомним, в день голосования для обеспечения порядка будет задействовано более 134 тыс. правоохранителей.

31 декабря 2018 года в Украине официально стартовала избирательная кампания на выборах президента. Выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

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