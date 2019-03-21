Выборы-2019: с начала кампании поступило около 500 сообщений о подкупе избирателей

"С начала избирательного процесса территориальными органами Национальной полиции зарегистрировано 3550 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Наибольшее количество зарегистрировано в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Винницкой, Одесской и Киевской областях. 1900 фактов связаны с незаконной агитацией, 490 - подкупом избирателей, 269 - с хулиганством и др.", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в полицию поступило 82 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом. Кроме открытых уголовных производств, составлен четыре административных протокола за совершение правонарушений.

Вчера, 20 марта, полицейские открыли два уголовных производства. Одно производство расследует полиция Киева - по ст. 357 (Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса Украины. Второе производства отрыто николаевскими полицейскими по ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.

"Полицейские открыли 189 уголовных производств. При этом 83 производства касаются нарушений избирательного законодательства. А 106 связаны с проведением предвыборной кампании. Составлен 594 протоколов о совершении административных правонарушений. По 661 факту проводится проверка согласно Закону Украины "Об обращении граждан", - добавили в полиции.

Напомним, в Украине с начала предвыборной кампании 25 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, связанных с избирательным процессом.