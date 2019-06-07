В Волынской области горел пригородный поезд
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Сегодня, на перегоне Чарторыйск - Маневичи результате пожара оборудования моторной секции остановился пригородный поезд №6394 Ковель - Сарны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
"Сегодня, 7 июня, около 5:30 на перегоне Чарторыйск - Маневичи, в результате возгорания оборудования моторной секции, остановился пригородный поезд №6394 Ковель - Сарны. Пострадавших нет. Причина инцидента выясняется", - говорится в сообщении.
В результате неисправную моторную секцию отцепили. Другим локомотивом поезд с 20 пассажирами доставлен на ст. Маневичи.
"Силами пожарного поезда ст. Ковель и подразделений ГСЧС пожар ликвидирован", - отмечается в сообщении.
Напомним, в ночь на четверг, 2 мая, вблизи Каменца-Подольского Хмельницкой области произошел пожар в локомотиве поезда сообщением "Черновцы - Киев".