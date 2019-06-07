У Волинській області горів приміський поїзд
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Сьогодні, на перегоні Чарторийськ – Маневичі внаслідок пожежі обладнання моторної секції зупинився приміський поїзд №6394 Ковель – Сарни. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".
"Сьогодні, 7 червня, близько 5:30 на перегоні Чарторийськ – Маневичі, внаслідок займання обладнання моторної секції, зупинився приміський поїзд №6394 Ковель – Сарни. Потерпілих немає. Причина інциденту з'ясовується", - йдеться в повідомленні.
В результаті несправну моторну секцію було відчеплено. Іншим локомотивом поїзд із 20 пасажирами доправлено на ст. Маневичі.
"Силами пожежного поїзда ст. Ковель та підрозділів ДСНС пожежу ліквідовано", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на четвер, 2 травня, поблизу Кам’янця-Подільського Хмельницької області сталася пожежа у локомотиві потяга сполученням "Чернівці – Київ".