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В водоемах Николаевщины обнаружили холероподобный вибрион - МОЗ

Киев • УНН

 • 972541 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. В Николаевской области в водоемах обнаружили холероподобный вибрион, который является маркером возможного наличия холерного вибриона. Об этом сообщает Николаевский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины, передает УНН.

В водоемах Николаевщины обнаружили холероподобный вибрион - МОЗ

Цитата

«По состоянию на 18 июня 2023, по результатам проведенных исследований, холерного вибриона в воде не выделено, однако выделен холероподобный вибрион (который является маркером возможного наличия холерного вибриона) в следующих местах: р. Ингулец - г. Снигиревка. Ингулец - г. Снигиревка, Бугский лиман - пляж «Чайка», рекреационная зона «Намыв» в г. Николаеве, р. Ингул - г. Николаев, Днепро-Бугский лиман», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по микробиологическим показателям - лактозо-положительная кишечная палочка (при допустимом уровне 5000 ед.) составляет:

· р. Ингулец - 240000000

· Днепро-Бугский лиман - 6200 – 13000;

«На санитарно-химические показатели в р. Ингулец не соответствовал нормативам растворенный кислород, сухой остаток, хлориды, железо и биологическое потребление кислорода, в Днепро-Бугском лимане отмечается превышение предельно допустимых концентраций по аммиаку», - отмечается в сообщении.

Кроме того, сообщается, что нефтепродукты и пестициды в отобранных на исследование пробах отсутствуют.

Дополнение

В Одессе в пробах воды, которые взяли возле порта, был обнаружен холероподобный вибрион НАГ 1 группы по Хейбергу.

В отобранных пробах морской воды на паразитарные исследования на пляжах «Ланжерон», «Лузановка», 10 ст. Большого Фонтана, «Аркадия» в Одессе выделены яйца и личинки гельминтов. Также зафиксирована соленость воды ниже нормы.

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