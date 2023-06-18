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У водоймах Миколаївщини виявили холероподібний вібріон - МОЗ

Київ • УНН

 • 972542 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. У Миколаївській області у водоймах виявили холероподібний вібріон, який є маркером можливої наявності холерного вібріону. Про це повідомляє Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України, передає УНН.

У водоймах Миколаївщини виявили холероподібний вібріон - МОЗ

Цитата

«Станом на 18 червня 2023, за результатами проведених досліджень, холерного вібріону у воді не виділено, проте виділено холероподібний вібріон (який є маркером можливої наявності холерного вібріону) в наступних місцях: р. Інгулець - м. Снігурівка, Бузький лиман - пляж «Чайка», рекреаційна зона «Намив» у м. Миколаєві, р. Інгул - м. Миколаїв, Дніпро-Бузький лиман», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що по мікробіологічним показникам - лактозо-позитивна кишкова паличка (при допустимому рівні 5000 од.) становить:

· р. Інгулець - 240000000

· Дніпро-Бузький лиман - 6200 – 13000;

«На санітарно-хімічні показники у р. Інгулець не відповідав нормативам розчинений кисень, сухий залишок, хлориди, залізо та біологічне споживання кисню, у Дніпро-Бузькому лимані відмічається перевищення гранично допустимих концентрацій по аміаку», - зазначається в повідомленні.

Окрім того, повідомляється, що нафтопродукти та пестициди у відібраних на дослідження пробах відсутні.

Доповнення

В Одесі у пробах води, які взяли біля порту, було виявлено холероподібний вібріон НАГ 1 групи по Хейбергу.

У відібраних пробах морської води на паразитарні дослідження на пляжах «Ланжерон», «Лузанівка», 10 ст. Великого Фонтану, «Аркадія» в Одесі виділені яйця та личинки гельмінтів. Також зафіксовано солоність води нижче норми.

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