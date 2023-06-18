Солоність нижче норми у 2,4 раза: на пляжах Одеси провели моніторинг води
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У відібраних пробах морської води на паразитарні дослідження на пляжах «Ланжерон», «Лузанівка», 10 ст. Великого Фонтану, «Аркадія» в Одесі виділені яйця та личинки гельмінтів. Також зафіксовано солоність води нижче норми. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію, опубліковану Одеською міськрадою у неділю.
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«У відібраних пробах морської води на паразитарні дослідження на пляжах «Ланжерон», «Лузанівка», 10 ст. Великого Фонтану, «Аркадія» виділені яйця та личинки гельмінтів, як людей так і тварин (гострики, волосоголовці, собачі аскариди), та ооцисти криптоспорідій. Санепідситуація знаходиться на постійному контролі», - ідеться в повідомленні мерії у Telegram з посиланням на дані Одеського облцентру контролю та профілактики хвороб МОЗ.
Деталі
Також, за інформацією Держекоінспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області), у відібраних пробах морської води на пляжі «Ланжерон» зафіксоване "перевищення завислих речовин у 1,4 рази, солоність нижче норми у 2,4 рази"; у відібраних пробах на 16-ї станції В. Фонтану "солоність нижче норми у 2,4 рази".
При цьому повідомляється, що, за інформацією облцентру контролю та профілактики хвороб, із відібраних 2 проб питної води на санітарно-мікробіологічні показники та 2 проб питної води на санітарно-хімічні показники "нестандартні проби не виявлені".
А за результатами відомчого лабораторного контролю філії «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс», як повідомляється, питна вода відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».
Доповнення
В Одесі заборонили купатися на усіх міських пляжах.
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