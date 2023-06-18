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Солоність нижче норми у 2,4 раза: на пляжах Одеси провели моніторинг води

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. У відібраних пробах морської води на паразитарні дослідження на пляжах «Ланжерон», «Лузанівка», 10 ст. Великого Фонтану, «Аркадія» в Одесі виділені яйця та личинки гельмінтів. Також зафіксовано солоність води нижче норми. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію, опубліковану Одеською міськрадою у неділю.

Солоність нижче норми у 2,4 раза: на пляжах Одеси провели моніторинг води

Цитата

«У відібраних пробах морської води на паразитарні дослідження на пляжах «Ланжерон», «Лузанівка», 10 ст. Великого Фонтану, «Аркадія» виділені яйця та личинки гельмінтів, як людей так і тварин (гострики, волосоголовці, собачі аскариди), та ооцисти криптоспорідій. Санепідситуація знаходиться на постійному контролі», - ідеться в повідомленні мерії у Telegram з посиланням на дані Одеського облцентру контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Деталі

Також, за інформацією Держекоінспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області), у відібраних пробах морської води на пляжі «Ланжерон» зафіксоване "перевищення завислих речовин у 1,4 рази, солоність нижче норми у 2,4 рази"; у відібраних пробах на 16-ї станції В. Фонтану "солоність нижче норми у 2,4 рази".

При цьому повідомляється, що, за інформацією облцентру контролю та профілактики хвороб, із відібраних 2 проб питної води на санітарно-мікробіологічні показники та 2 проб питної води на санітарно-хімічні показники "нестандартні проби не виявлені".

А за результатами відомчого лабораторного контролю філії «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс», як повідомляється, питна вода відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Доповнення

В Одесі заборонили купатися на усіх міських пляжах.

Через підрив росіянами греблі Каховської ГЕС у Чорне море з Дніпра потрапила велика кількість сміття та уламків. Вода досягла узбережжя Одещини, принісши із собою фрагменти зруйнованих будинків та предмети побуту жителів Херсонщини.

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