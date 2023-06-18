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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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В Одесі заборонили купатися на міських пляжах

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. В Одесі заборонили купатися на усіх міських пляжах, повідомили у неділю в Одеській міськраді, пише УНН.

В Одесі заборонили купатися на міських пляжах

Цитата

"Купання людей на пляжах міста Одеси заборонено", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Виконавчого комітету Одеської міської ради 17 червня 2023 року.

"Пляжі Одеси визнані непридатними для купання в зв’язку з суттєвим погіршенням стану води у відкритих водоймах (море, лиман) і реальної небезпеки для здоров’я населення міста Одеси", - вказали у мерії.

Нагадаємо

Через підрив росіянами греблі Каховської ГЕС у Чорне море з Дніпра потрапила велика кількість сміття та уламків. Вода досягла узбережжя Одещини, принісши із собою фрагменти зруйнованих будинків та предмети побуту жителів Херсонщини.

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