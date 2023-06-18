В Одессе запретили купаться на городских пляжах

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"Купание людей на пляжах города Одессы запрещено", - говорится в сообщении в Telegram.

Детали

Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета Одесского городского совета 17 июня 2023 года.

"Пляжи Одессы признаны непригодными для купания в связи с существенным ухудшением состояния воды в открытых водоемах (море, лиман) и реальной опасности для здоровья населения города Одессы", - указали в мэрии.

Напомним

Из-за подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС в Черное море из Днепра попало большое количество мусора и обломков. Вода достигла побережья Одесской области, принеся с собой фрагменты разрушенных домов и предметы быта жителей Херсонской области.