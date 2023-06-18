Соленость ниже нормы в 2,4 раза: на пляжах Одессы провели мониторинг воды

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«В отобранных пробах морской воды на паразитарные исследования на пляжах «Ланжерон», «Лузановка», 10 ст. Большого Фонтана, «Аркадия» выделены яйца и личинки гельминтов, как людей так и животных (острицы, власоглавы, собачьи аскариды), и ооцисты криптоспоридий. Санэпидситуация находится на постоянном контроле», - говорится в сообщении мэрии в Telegram со ссылкой на данные Одесского облцентра контроля и профилактики болезней Минздрава.

Детали

Также, по информации Госэкоинспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области), в отобранных пробах морской воды на пляже «Ланжерон» зафиксировано "превышение взвешенных веществ в 1,4 раза, соленость ниже нормы в 2,4 раза"; в отобранных пробах на 16-й станции В. Фонтана "соленость ниже нормы в 2,4 раза".

При этом сообщается, что, по информации облцентра контроля и профилактики болезней, из отобранных 2 проб питьевой воды на санитарно-микробиологические показатели и 2 проб питьевой воды на санитарно-химические показатели "нестандартные пробы не обнаружены".

А по результатам ведомственного лабораторного контроля филиала «Инфоксводоканал» ООО «Инфокс», как сообщается, питьевая вода соответствует ДСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком».

Дополнение

В Одессе запретили купаться на всех городских пляжах.

Из-за подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС в Черное море из Днепра попало большое количество мусора и обломков. Вода достигла побережья Одесской области, принеся с собой фрагменты разрушенных домов и предметы быта жителей Херсонской области.