В воде на Херсонщине фиксируется превышение содержания железа - ОВА

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"Экологи отобрали пробы в реке Ингулец вблизи Дар‘еевки. Результаты показали превышение содержания железа общего в 2,3 раза. Нефтепродуктов не обнаружено.

Растворенный кислород составляет 3,50 мг/дм3 при норме не менее 4,00 мг/дм3.", - говорится в сообщении.

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В Херсонской ОГА напомнили, что употреблять воду из колодцев, которые были подтоплены, запрещено. Также сейчас опасно купаться в открытых водоемах.

Добавим

Ранее заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач, Игорь Кузин сообщил, что с момента затопления, вследствие подрыва плотины, количество инфекционных заболеваний в пределах нормы.

Это обусловлено своевременным обеспечением населения питьевой водой, использованием средств профилактики, низкой плотностью населения на пострадавшей от катастрофы территории и ежедневным контролем качества воды.

Кузин также напомнил, что по руслу Днепра и прилегающих населенных пунктах наблюдается массовый мор рыбы. Сейчас в этих областях введен запрет на вылов и усилен контроль за ее несанкционированной транспортировкой. Он отметил, что рыбу запрещено употреблять из-за риска заражения ботулизмом.



