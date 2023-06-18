В воде на Херсонщине фиксируется превышение содержания железа - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Вода в реке Ингулец на Херсонщине из-за подрыва Каховской ГЭС имеет превышенное содержание железа, однако нефтепродуктов не обнаружено. Об этом сообщила Херсонская ОГА в Telegram, пишет УНН.
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"Экологи отобрали пробы в реке Ингулец вблизи Дар‘еевки. Результаты показали превышение содержания железа общего в 2,3 раза. Нефтепродуктов не обнаружено.
Растворенный кислород составляет 3,50 мг/дм3 при норме не менее 4,00 мг/дм3.", - говорится в сообщении.
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В Херсонской ОГА напомнили, что употреблять воду из колодцев, которые были подтоплены, запрещено. Также сейчас опасно купаться в открытых водоемах.
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Ранее заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач, Игорь Кузин сообщил, что с момента затопления, вследствие подрыва плотины, количество инфекционных заболеваний в пределах нормы.
Это обусловлено своевременным обеспечением населения питьевой водой, использованием средств профилактики, низкой плотностью населения на пострадавшей от катастрофы территории и ежедневным контролем качества воды.
Кузин также напомнил, что по руслу Днепра и прилегающих населенных пунктах наблюдается массовый мор рыбы. Сейчас в этих областях введен запрет на вылов и усилен контроль за ее несанкционированной транспортировкой. Он отметил, что рыбу запрещено употреблять из-за риска заражения ботулизмом.