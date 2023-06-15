Жителям Одещини не варто вживати воду з колодязів - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 15. червня. УНН. Жителям сільської місцевості Одеської області не варто користуватися водою з колодязів. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив директор департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОВА Павло Буланович, передає УНН.
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«Я рекомендую не користуватися колодязями. Оскільки ми не знаємо глибину проникнення цих вод. Вони ж не тільки зайшли в море - вони ж іще і в верхній водоносний горизонт можуть потрапити», - повідомив він.
Додамо
Наразі випадків зараження води не зафіксовано, каже Буланович. Однак, ситуація може змінитися додав він.
Буланович також додав, що ситуацію із якістю води ОВА тримає на контролі.
«Саме тому на сьогодні є доручення, а відтак здійснюються заходи, спільно з Держпродспоживслужбою, по перевірці колодязів, по перевірці артезіанок, по перевірці всіх воднокористувань, які здійснюються з водноносного горизонту», - резюмував чиновник.
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Доповнення
У МОЗ повідомили, що на півдні постійно моніториться стан питної води у водопроводі, свердловинах та колодязях, а також здійснюється моніторинг води з поверхневих водойм.
У разі потенційних спалахів інфекційних хвороб централізованими медичними хабами стануть лікарні Херсонщини, Миколаївщини та Дніпропетровщини. Наразі там розгортають додаткові інфекційні ліжка, перевіряють та забезпечують лікарні необхідними препаратами.