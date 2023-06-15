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Жителям Одесской области не стоит употреблять воду из колодцев - ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июня. УНН. Жителям сельской местности Одесской области не стоит пользоваться водой из колодцев. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил директор департамента экологии и природных ресурсов Одесской ОГА Павел Буланович, передает УНН.

Жителям Одесской области не стоит употреблять воду из колодцев - ОВА

Цитата

«Я рекомендую не пользоваться колодцами. Поскольку мы не знаем глубину проникновения этих вод. Они же не только зашли в море - они же еще и в верхний водоносный горизонт могут попасть», - сообщил он.

Добавим

На данный момент случаев заражения воды не зафиксировано, говорит Буланович. Однако, ситуация может измениться добавил он.

Буланович также добавил, что ситуацию с качеством воды ОВА держит на контроле.

«Именно поэтому на сегодня есть поручение, а затем осуществляются мероприятия, совместно с Госпродпотребслужбой, по проверке колодцев, по проверке артезианок, по проверке всех водопользований, которые осуществляются с водноносного горизонта», - резюмировал чиновник.

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Дополнение

В Минздраве сообщили, что на юге постоянно мониторится состояние питьевой воды в водопроводе, скважинах и колодцах, а также осуществляется мониторинг воды из поверхностных водоемов.

В случае потенциальных вспышек инфекционных болезней централизованными медицинскими хабами станут больницы Херсонщины, Николаевщины и Днепропетровщины. Сейчас там разворачивают дополнительные инфекционные койки, проверяют и обеспечивают больницы необходимыми препаратами.

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