У воді на Херсонщині фіксується перевищення вмісту заліза - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Вода у річці Інгулець на Херсонщині через підрив Каховської ГЕС має перевищений вміст заліза, однак нафтопродуктів не виявлено. Про це повідомила Херсонська ОВА у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Екологи відібрали проби в ріці Інгулець поблизу Дар‘ївки. Результати показали перевищення вмісту заліза загального у 2,3 раза. Нафтопродуктів не виявлено.
Розчинений кисень складає 3,50 мг/дм3 при нормі не менше 4,00 мг/дм3.", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
В Херсонській ОВА нагадали, що вживати воду з криниць, що були підтоплені, заборонено. Також зараз небезпечно купатися у відкритих водоймах.
Додамо
Раніше заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар, Ігор Кузін повідомив, з моменту затоплення, внаслідок підриву греблі, кількість інфекційних захворювань в межах норми.
Це зумовлене вчасним забезпеченням населення питною водою, використанням засобів профілактики, низькою щільністю населення на постраждалій від катастрофи території та щоденним контролем якості води.
Кузин також нагадав, що по руслу Дніпра і прилеглих населених пунктах спостерігається масовий мор риби. Зараз в цих областях введено заборону на вилов та посилено контроль за її несанкціонованим транспортуванням. Він зауважив, що рибу заборонено вживати через ризик зараження ботулізмом.